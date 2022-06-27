بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، مساء اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء 28 يونيو 2022.
وفيما يلي نص الآلية :
آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء (28 يونيو):
- المتبقي من الحافلة الخامسة، والسادسة من كشف المسافرين رقم (2022/26) اضغط هنا
- الحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/25) اضغط هنا
ملاحظات هامة
-
ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
-
ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.
-
إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.
-
تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.
-
إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.
للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: اضغط هنا