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بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

الإثنين 27 يونيو 2022 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء



غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، مساء اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء 28 يونيو 2022.

وفيما يلي نص الآلية :

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء (28 يونيو):

- المتبقي من الحافلة الخامسة، والسادسة من كشف المسافرين رقم (2022/26) اضغط هنا

- الحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/25) اضغط هنا

ملاحظات هامة

  • ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

  • ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

  • إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

  • تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

  • إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: اضغط هنا

#معبر رفح #السفر #الداخلية

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