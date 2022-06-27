بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، مساء اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء 28 يونيو 2022.

وفيما يلي نص الآلية :

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء (28 يونيو):

- المتبقي من الحافلة الخامسة، والسادسة من كشف المسافرين رقم (2022/26) اضغط هنا

- الحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/25) اضغط هنا

ملاحظات هامة

ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.