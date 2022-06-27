  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: القدس جزء لا يتجزأ من فلسطين التاريخية

الإثنين 27 يونيو 2022 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: القدس جزء لا يتجزأ من فلسطين التاريخية



غزة/ سما /

أكدت حركة حماس، اليوم الإثنين، على أن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين التاريخية، وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك، ولا سيادة ولا شرعية للاحتلال فيهما، ولن تفلح كل محاولاته في طمس هُويتها الفلسطينية ومعالمها العربية والإسلامية الرّاسخة عبر التاريخ.


وقالت حماس في بيان لها، في الذكرى الـ 55 لاحتلال شرقي القدس، "ستبقى مدينة القدس الموحّدة عاصمة أبدية لفلسطين، وعنواناً جامعاً لأمتنا العربية والإسلامية، وسيظل شعبنا الفلسطيني ثابتاً على أرضه، مدافعاً عن قدسه وأقصاه بالمقاومة الشاملة، حتى التحرير والعودة".

وأضافت: إن "كل محاولات إدماج الكيان الصهيوني في جسم أمتنا، عبر نهج التطبيع وسياسة التحالفات والشراكات معه، هو مسار مرفوض، يستغله العدو لتصعيد عدوانه ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، ما يتطلب إعادة النظر في تلك العلاقة معه، والانحياز لعدالة قضيتنا، ودعم حق شعبنا الفلسطيني في التحرّر وتقرير المصير". وفق نص بيانها.

ودعت الأمة العربية والإسلامية، قادة وحكومات، أحزاباً ومنظمات، إلى أوسع تحرك سياسي ودبلوماسي وإعلامي وإنساني، يكون عنوانه القدس والأقصى، من أجل حشد طاقات الأمّة نحو تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ونضاله في انتزاع حقوقه وتحرير أرضه ومقدساته.

كما دعت المجتمع الدولي، بدوله ومنظماته إلى تحمّل مسؤولياته، والتحرّك الجاد لوقف جرائم الاحتلال، وسياساته الاستيطانية والتهويدية للقدس ولمقدساتها الإسلامية والمسيحية، إنصافاً لقيم الحرية والعدالة. 

الأكثر قراءة اليوم

فلسطينية من غزة هاجرت منذ 8 سنوات تصبح رئيسة بلدية في السويد

الإمارات تستبق جولة جو بايدن بالمنطقة بإعلان موقفها من التحالف العسكري الإقليمي مع إسرائيل

مات سريريا.. ليلة ساخنة في الأردن.. فيديو : لحظات محاصرة قاتل “الفتاة إرشيد”

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

“سنقصف لندن أولاً”.. جنرال روسي مقرب من بوتين يعرض سيناريو الحرب العالمية الثالثة

اسرائيل : 3500 تصريح عمل جديد للضفة وغزة

إيران : صواريخ ارض جو بمدى "300ك" لهذا الهدف..

الأخبار الرئيسية

2022-06-27_08-10-37_472050

بينيت: عندما كان العرب يتسلقون الأشجار كانت لدينا دولة يهودية..

تسجيل نحو ألف إصابة أمس.. الصحة: فلسطين دخلت الموجة السادسة من "كورونا"

القناة 12 : إسرائيل تهدد باستهداف نقل النفط الإيراني لسورية

بينيت يفكر في اعتزال الحياة السياسية في الأيام القادمة

الإمارات تستبق جولة جو بايدن بالمنطقة بإعلان موقفها من التحالف العسكري الإقليمي مع إسرائيل

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم