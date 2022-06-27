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مارسيل خليفة يتعرض لوعكة صحية في المغرب

الإثنين 27 يونيو 2022 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مارسيل خليفة يتعرض لوعكة صحية في المغرب



وكالات / سما /

يرقد الفنان اللبناني مارسيل خليفة على سرير في مستشفى بمدينة الرباط بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكتب خليفة عبر منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك:

"لقد اجبرتني وعكة صحيّة طارئة على الاستشفاء في مستشفى بمدينة الرباط ، فكنت أحسب أنني سألج إليه ، مثل سائر الناس ، شخصاً مريضاً يطلب العلاج للوعكة التي ألمت به على حين غرة . لكني ، وقد أخذت بالأطباء والممرضات من كل الجهات ، وجدت اسمي يسبق بدني إلى نفوسهم وايديهم ، حتى خشيت من أن يجردوا اسمي من بشريته ، فلا يروا إليه إلاّ من خلال ما تبعثه رمزيته فيهم من معاني الموسيقى والأغنية . عليّ أن أستدرك وأقول إنهم/ إنهن قاموا بأكثر من واجبهم / واجبهن في تطبيبي وتمريضي ، وأحاطوني بكل الحب وبأرفع مستويات الرعاية .

لكني أشعر أن ما تعرضت له من " تحرّش " عاطفي بفيض الحب الممنوح لي والمسكوب على صدري ، بقدر ما أراحني وطمأنني إلى أني أديت رسالتي بنبل ، أشعرني - في ذات الوقت - بالثمن الباهظ الذي يرتبه على المرء رأسمال الرمزية الذي يحمله . اطباء المستشفى وممرضاته ، يا من سهروا / سهرن على راحتي . أصدقائي الذين تحملّوا عبء هذه الوعكة ، لكم مني كل الحب وكل العرفان على الصنيع الجميل".

#المغرب #مارسيل خليفة #مستشفى #الرباط

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