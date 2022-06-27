"تليجرام" يضيف ميزات رائعة لنسخته المدفوعة

وكالات / سما /

أعلنت تيليغرام وبشكل رسمي، مؤخرًا عن إطلاق الخدمات المدفوعة Telegram Premium وميزات جديدة للجميع، وبحسب الرئيس التنفيذي لتيليغرام، بافل دوروف، فإن جميع الميزات الحالية ستظل مجانية.

ميزات رائعة للنسخة المدفوعة من تيليغرام

ويخطط تطبيق المراسلة الذي يركز على الخصوصية لجلب الإعلانات إلى نظامه الأساسي، والتي قد لا يكون بعض المستخدمين من المعجبين بها، لذلك، تتعهد خدمة الاشتراك بإزالتها تمامًا.

إلى جانب إزالة الإعلانات، فإن تيليغرام يتخلى أيضًا عن بعض القيود في الخدمة المجانية، حيث إن الإصدار المدفوع يوفر سرعة تنزيل أسرع وما يصل إلى 4 جيجابايت من حجم التحميل، وهو ما يجب أن يكون الأفضل للمستخدمين المحترفين.

كما يتضمن الإصدار المدفوع أيضًا تحويل الصوت إلى نص وميزات "إدارة الدردشة المتقدمة".

كما اشتملت القائمة الموسعة من تيليغرام المدفوع كذلك على الملصقات والصور المتحركة و "ردود الفعل الفريدة".

سعر النسخة المدفوعة من تيليغرام

وبحسب ما ذكرته العديد من التقارير التقنية، فإن سعر تيليغرام المدفوع يبدأ من 4.99 دولارات شهريًا، لكن لم يتم تأكيده بعد.

وفي الآونة الأخيرة، لجأ تيليغرام إلى الحصول على تمويل خارجي لدفع فواتير الخادم، بما في ذلك أكثر من مليار دولار في تمويل الديون العام الماضي.

وكانت تيليغرام قد أعلنت مؤخرًا، أنها تجاوزت 700 مليون مستخدم نشط شهريًا، وهي واحدة من أكثر 5 تطبيقات شعبية في عام 2022 حتى الآن