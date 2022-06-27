  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"تليجرام" يضيف ميزات رائعة لنسخته المدفوعة

الإثنين 27 يونيو 2022 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تليجرام" يضيف ميزات رائعة لنسخته المدفوعة



وكالات / سما /

أعلنت تيليغرام وبشكل رسمي، مؤخرًا عن إطلاق الخدمات المدفوعة Telegram Premium وميزات جديدة للجميع، وبحسب الرئيس التنفيذي لتيليغرام، بافل دوروف، فإن جميع الميزات الحالية ستظل مجانية.

ميزات رائعة للنسخة المدفوعة من تيليغرام

ويخطط تطبيق المراسلة الذي يركز على الخصوصية لجلب الإعلانات إلى نظامه الأساسي، والتي قد لا يكون بعض المستخدمين من المعجبين بها، لذلك، تتعهد خدمة الاشتراك بإزالتها تمامًا.

إلى جانب إزالة الإعلانات، فإن تيليغرام يتخلى أيضًا عن بعض القيود في الخدمة المجانية، حيث إن الإصدار المدفوع يوفر سرعة تنزيل أسرع وما يصل إلى 4 جيجابايت من حجم التحميل، وهو ما يجب أن يكون الأفضل للمستخدمين المحترفين.

كما يتضمن الإصدار المدفوع أيضًا تحويل الصوت إلى نص وميزات "إدارة الدردشة المتقدمة".

كما اشتملت القائمة الموسعة من تيليغرام المدفوع كذلك على الملصقات والصور المتحركة و "ردود الفعل الفريدة".

سعر النسخة المدفوعة من تيليغرام

وبحسب ما ذكرته العديد من التقارير التقنية، فإن سعر تيليغرام المدفوع يبدأ من 4.99 دولارات شهريًا، لكن لم يتم تأكيده بعد.

وفي الآونة الأخيرة، لجأ تيليغرام إلى الحصول على تمويل خارجي لدفع فواتير الخادم، بما في ذلك أكثر من مليار دولار في تمويل الديون العام الماضي.

وكانت تيليغرام قد أعلنت مؤخرًا، أنها تجاوزت 700 مليون مستخدم نشط شهريًا، وهي واحدة من أكثر 5 تطبيقات شعبية في عام 2022 حتى الآن

#التليجرام #ميزات

الأكثر قراءة اليوم

فلسطينية من غزة هاجرت منذ 8 سنوات تصبح رئيسة بلدية في السويد

الإمارات تستبق جولة جو بايدن بالمنطقة بإعلان موقفها من التحالف العسكري الإقليمي مع إسرائيل

مات سريريا.. ليلة ساخنة في الأردن.. فيديو : لحظات محاصرة قاتل “الفتاة إرشيد”

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

“سنقصف لندن أولاً”.. جنرال روسي مقرب من بوتين يعرض سيناريو الحرب العالمية الثالثة

اسرائيل : 3500 تصريح عمل جديد للضفة وغزة

إيران : صواريخ ارض جو بمدى "300ك" لهذا الهدف..

الأخبار الرئيسية

2022-06-27_08-10-37_472050

بينيت: عندما كان العرب يتسلقون الأشجار كانت لدينا دولة يهودية..

تسجيل نحو ألف إصابة أمس.. الصحة: فلسطين دخلت الموجة السادسة من "كورونا"

القناة 12 : إسرائيل تهدد باستهداف نقل النفط الإيراني لسورية

بينيت يفكر في اعتزال الحياة السياسية في الأيام القادمة

الإمارات تستبق جولة جو بايدن بالمنطقة بإعلان موقفها من التحالف العسكري الإقليمي مع إسرائيل

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم