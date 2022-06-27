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7 أدوية تتفاعل مع الكافيين

الإثنين 27 يونيو 2022 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
7 أدوية تتفاعل مع الكافيين



وكالات / سما /

سلطت إحدى الدراسات الجديدة الضوء على مصدر قلق كبير لعشاق القهوة الذين يتناولون أي نوع من الأدوية، أن تناول القهوة في وقت قريب جدًا من تناول الدواء يجب أن يؤخذ في الاعتبار لتجنب التفاعل، تتوافق هذه النتيجة مع دراسة أجريت عام 2020 من قبل اثنين من الباحثين في علم الأدوية في إثيوبيا والتي تؤكد أن القهوة تؤثر بشكل كبير على الامتصاص والتوزيع والتمثيل الغذائي وإفراز العديد من الأدوية، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

1- أدوية الغدة الدرقية

أدوية الغدة الدرقية، على وجه الخصوص ، يجب أن تؤخذ على معدة فارغة، ولا يتبعها أي شيء آخر لمدة نصف ساعة على الأقل، هذا حتى يتمكن الجسم من امتصاص عقار الغدة الدرقية.

2- أدوية هشاشة العظام

إذا كنت تتناول القهوة مع عقاقيرهشاشة العظام، "فإنك تقلل الفعالية الكاملة للدواء".

3-  أدوية الحموضة

تعمل أدوية الارتجاع الحمضي بشكل أفضل عندما يتم تناولها أول شيء في الصباح، قبل تناول أي شيء آخر أو شربه، ضع في اعتبارك أنه نظرًا لاحتواء القهوة على حمض، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم المشكلة التي تتناول الدواء من أجلها.

4- أدوية مدرات البول

الكافيين مدر للبول، هذا يعني أن الكافيين الموجود في القهوة يمكنه زيادة فاعلية أدوية مدرات البول، حيث أن الأدوية المدرة للبول تزداد فعاليتها عند تناولها مع القهوة لانها تحتوى على الكافيينن والمعروف عن هذه المدرات أنها تستخدم في علاج تورم الساقين .

5- أدوية قصور القلب

نظرًا لخصائص الكافيين المدرة للبول، يجب على المرضى الذين يتناولون أدوية قصور القلب أن ينتبهوا لشرب القهوة التي تحتوي على الكافيين.

6-  أدوية ضغط دم مرتفع

عند دمجها مع القهوة ، قد تتسبب الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم أيضًا في الشعور بتأثير مدر للبول أكثر شدة.

7-   أدوية نقص الانتباه

إذا كنت تتناول دواءً من أجل تشخيص متعلق بالإلهاء، أو فرط النشاط، أو الاندفاع، إن الكافيين الموجود في القهوة يمكن أن "يزيد من فعالية الدواء".

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