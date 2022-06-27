ثالث صفقات الصداقة في الانتقالات الصيفية

غزة / سما /

واصل نادي الصداقة حراكه في الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوفه في مشوار الدوري الممتاز الموسم القادم.

وتوصل الصداقة لاتفاق مع مدافع الهلال محمد الترامسي للانضمام لصفوف الفريق في الموسم المقبل.

ويعتبر الترامسي اللاعب الثالث الذي ينضم للصظاقة بعد المهاجم محمد الحداد ولاعب غزة الرياضي عمرو حمد.

وكان الصداقة قد أعلن عن تجديد عقود أبرز لاعبيه وهم: ميسرة البواب، وخليل مطر، ويوسف سالم، وجلال أبو يوسف.

ويسعى الصداقة لترتيب صفوف الفريق في الانتقالات حسب رغبة المدرب عماد هاشم لقيادة الفريق الموسم المقبل.