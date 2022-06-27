أول قرار لأهلي غزة بعد الهبوط للدرجة الأولى

غزة / سما /

كشف النادي الأهلي الفلسطيني, عن أول قراراته المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم, بعد هبوطه للدرجة الأولى في ختام الموسم الكروي الأخير.



وأكد النادي الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", أنه لن يسمع لأي لاعب بالخروج معارا, حفاظا على الاستقرار داخل الفريق.



وأوضح أن النادي بحاجة جميع اللاعبين في دوري الدرجة الأولى, ولن يتخلى عن أحد, لضمان ظهورهم معه الموسم القادم 2022-2023.



يشار إلى أن الأهلي حلّ في المركز الحادي عشر وقبل الأخير لدوري الممتازة برصيد 20 نقطة, ليهبط للأولى برفقة الشاطئ (الثاني عشر والأخير 14 نقطة).



