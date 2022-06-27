  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسرى الإداريون يعلنون جملة من القرارات في اليوم الـ178 على مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال

الإثنين 27 يونيو 2022 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأسرى الإداريون يعلنون جملة من القرارات في اليوم الـ178 على مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال



رام الله / سما /

أعلن الأسرى الإداريون، اليوم الإثنين، جملة من القرارات في اليوم الـ178، على مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح نادي الأسير في بيان، أن القرارات الصادرة عن لجنة الأسرى الإداريين للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، تمثلت في: تجميد قرار الإضراب المفتوح عن الطعام حتى أيلول 2022، ليكون هذا الشهر محطة تقييم لالتزام إدارة سجون الاحتلال بما تم الاتفاق عليه سابقًا، واستمرار مقاطعة المحاكم مع السماح لأي أسير يرغب بالتوجه إلى المحاكم، وذلك من اليوم وحتى منتصف شهر أيلول 2022، على أن تكون هذه الفترة لدراسة وتقييم مدى التزام إدارة سجون الاحتلال بالعرض المقدم، إضافة إلى السماح للمحامين ومؤسسات الأسرى بالمرافعة في محاكم الاعتقال الإداريّ خلال الفترة المحددة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار قرار الحركة الأسيرة بداية العام الجاري مواجهة الاعتقال الإداريّ، وتضمن القرار خطوات نضالية عديدة، منها مقاطعة المحاكم، وصولًا إلى التهديد بالإضراب المفتوح عن الطعام بداية شهر حزيران/ يونيو، ردا على زيادة أعداد الأسرى الإداريين إلى ما يقارب 700 أسير".

وأوضحت أن حوارات عديدة جرت بين إدارة سجون الاحتلال، وقادة الحركة الأسيرة، كانت نتائجها التزام إدارة سجون الاحتلال بتحقيق جزءًا من مطالب الأسرى الإداريين، سواء فيما يتعلق بتقييد أعداد الأسرى الإداريين بشكل ملموس، وتقييد تحويل الأطفال والنساء للاعتقال الإداريّ، ووقف تحويلهم للاعتقال الإداريّ، وكذلك دراسة الإفراج عن الأسرى الإداريين كبار السن والمرض.

#الأسرى #محاكم الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

فلسطينية من غزة هاجرت منذ 8 سنوات تصبح رئيسة بلدية في السويد

"يسرائيل هيوم" : الاوضاع الاقتصادية بغزة خطيرة وارتفاع كبير في تكاليف الحياة والانفجار قادم

الإمارات تستبق جولة جو بايدن بالمنطقة بإعلان موقفها من التحالف العسكري الإقليمي مع إسرائيل

“سنقصف لندن أولاً”.. جنرال روسي مقرب من بوتين يعرض سيناريو الحرب العالمية الثالثة

اسرائيل : 3500 تصريح عمل جديد للضفة وغزة

مات سريريا.. ليلة ساخنة في الأردن.. فيديو : لحظات محاصرة قاتل “الفتاة إرشيد” ومحاولته الإنتحار

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

2022-06-27_08-10-37_472050

بينيت: “عندما كان العرب يتسلقون الأشجار كانت لدينا دولة يهودية”.. خلال عام عمقت الحكومة الاحتلال وصعدت جرائمه

تسجيل نحو ألف إصابة أمس.. الصحة: فلسطين دخلت الموجة السادسة من "كورونا"

القناة 12 : إسرائيل تهدد باستهداف نقل النفط الإيراني لسورية

بينيت يفكر في اعتزال الحياة السياسية في الأيام القادمة

الإمارات تستبق جولة جو بايدن بالمنطقة بإعلان موقفها من التحالف العسكري الإقليمي مع إسرائيل

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم