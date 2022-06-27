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"التعليم" ترجح إعلان نتائج "التوجيهي" قبل نهاية الشهر المقبل

الإثنين 27 يونيو 2022 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم" ترجح إعلان نتائج "التوجيهي" قبل نهاية الشهر المقبل



غزة/ سما /

رجح مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم، محمد عواد، صباح اليوم الإثنين، أن يتم الإعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة "توجيهي 2022" قبل نهاية شهر يوليو/ تموز المقبل. 

وأوضح عواد في حديث لـ إذاعة "صوت فلسطين"، أنه حتى الآن لا يمكن تحديد موعد نهائي لإعلان النتائج خاصة وأنها لم تنتهي الامتحانات بعد.

وبين أن تصحيح الامتحانات وإدخال النتائج سيستمر حتى أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى العطلة ستكون ليوم واحد فقط، وبقية الأيام سيستمر عمل لجنة تصحيح الامتحانات.

وأشار إلى أن عمليات التصحيح لم تنته من أي مبحث بعد، ولكن المؤشرات الأولية إيجابية والنتائج ليست مقلقة، والأمور منسجمة مع ما كانت عليه في السنوات السابقة.

ولفت عواد إلى أن الدورة الثانية الاستكمالية لامتحانات توجيهي 2022 ستكون في 8 أغسطس/ آب القادم،.

#التربية والتعليم #التوجيهي

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