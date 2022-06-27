"ثوري فتح" ينعى المناضل اللواء فيصل أبو شرخ

رام الله / سما /

نعى المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم الإثنين، عضو المجلس المناضل الكبير اللواء فيصل أبو شرخ "أبو محمود"، رئيس جهاز أمن الرئاسة السابق (قوات الـ17).

وقال "الثوري" في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين، "إننا خسرنا اليوم أخا وزميلا لنا، ومناضلا كبيرا أمضى حياته في الدفاع عن قضية شعبه ووطنه".

وأشاد "ثوري فتح "بمناقب الفقيد، الذي كرس حياته للدفاع عن القضية الفلسطينية، حيث كان دائما في الصفوف الأولى في معارك الدفاع عن الثورة الفلسطينية.

وأعرب عن تعازيه الحارة لعائلة الراحل ولأبناء حركة "فتح"، ولأبناء شعبنا الفلسطيني، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان الراحل أبو شرخ قد التحق بصفوف الثورة الفلسطينية مبكرا، وشارك في معارك الدفاع عن فلسطين، وهو عضو في المجلس الثوري لحركة "فتح"، وتم اعتقاله في العام 1985 من قبل البحرية الإسرائيلية أثناء توجهه من لبنان إلى قبرص، وعاد إلى أرض الوطن، وتسلم قيادة جهاز أمن الرئاسة.