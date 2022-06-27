مانشستر يونايتد يرفض طلباً غريباً لبرشلونة في صفقة دي يونج

وكالات / سما /

رفض نادي مانشستر يونايتد طلباً غريباً من برشلونة فيما يخص صفقة النجم الهولندي الشاب فرينكي دي يونج الذي يقترب من قلعة أولد ترافورد.

فبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن إدارة الشياطين الحُمر رفضت طلباً من إدارة برشلونة بضم المُدافع الإنجليزي هاري ماجواير كجزءٍ من صفقة انتقال دي يونج لليونايتد.

ولفت التقرير إلى أن المُدرب الجديد للشياطين الحُمر إيريك تين هاج مُتمسك ببقاء مُدافعه الذي يعيش فترة صعبة بسبب مستوياته غير المُرضية للجمهور مؤخراً.

ويسعى تشافي مُدرب برشلونة لتعزيز خياراته الدفاعية خاصة مع تقدم جيرارد بيكيه في العُمر، واقتراب صامويل أومتيتي من الرحيل عن الفريق، وابتعاد كليمو لينجليه وإيريك جارسيا عن المستويات المطلوبة.

وبالتأكيد فإن طلب برشلونة التعاقد مع ماجواير لن يكون مُجدياً في حسابات الكثير من مُشجعي الفريق بالنظر للمستويات التي يُقدمها مع الشياطين الحُمر خلال المواسم الماضية.

وحمل قطاع كبير من مُشجعي اليونايتد ماجواير مسئولية الموسم الكارثي للفريق الذي خسر كل شيء بما فيها ذلك فرصة اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المُقبل، وأصبح استمراره قائداً لليونايتد محل شك.