ميلان محتار بين حكيم زياش وأسينسيو

وكالات / سما /

يحتار نادي ميلان الإيطالي بين صفقتين هامتين في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حسبما أفادت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أمس الأحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي اللومباردي سيكون عليه الاختيار بين التعاقد مع المغربي حكيم زياش، من نادي تشيلسي الإنجليزي، والجناح الإسباني ماركو أسينسيو من ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الراهن.

وعرض وكيل النجم المغربي خدمات زياش على ميلان من أجل الحصول على توقيعه في الموسم المقبل، على أن تكون الصفقة بنظام الإعارة، مع تكفل الروسونيري بدفع راتب اللاعب خلال فترة الإعارة المدفوعة، ودمج خيار لشراء عقد اللاعب في نهاية يونيو 2023.

ويريد النادي الإنجليزي وضع بنداً في عقد رحيل زياش لميلان يجبر النادي الإيطالي على شراء عقد اللاعب في نهاية فترة الإعارة، لكي لا يعود من جديد لستامفورد بريدج.

وبخصوص أسينسيو، يطلب ريال مدريد الحصول على مبلغ 40 مليون يورو مقابل التنازل عن بطاقة اللاعب، في الوقت الذي لا ينوي فيه ميلان دفع أكثر من 30 مليون يورو لجلب اللاعب الذي ينتهي عقده مع الميرينجي في يونيو 2023.