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أسباب تمنع ريال مدريد من التعاقد مع صلاح

الإثنين 27 يونيو 2022 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسباب تمنع ريال مدريد من التعاقد مع صلاح



وكالات / سما /

طرحت الصحافة البريطانية اسم النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، على طاولة عدة أندية من كبار أوروبا، من بينها ريال مدريد الإسباني، في ظل الحديث عن رفضه تجديد عقده مع إدارة الريدز، ما يفتح الباب لرحيله في الصيف الجاري.

شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية فندت الأسباب التي تجعل ريال مدريد لا يتحرك للتعاقد مع صلاح، حيث ترى الشبكة المدريدية أنه على الرغم من تمتع الفرعون المصري بحالة بدنية جيدة بغياب الإصابات عنه، ما جعله يشارك في 35 مباراة من أصل 38 لقاء في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي، إلا أنه غير جيد على الصعيد الدفاعي.

صلاح شارك في 2761 دقيقة مع ليفربول، ما يبرهن على دوره الذي يلعبه في كتيبة يورجن كلوب، لكن أرقامه الدفاعية غير مبشرة، حيث ينجح اللاعب في التفوق في الصراعات الثنائية بدون الكرة بنسبة 44 % فقط، مع امتلاكه نسبة نجاح ضئيلة في الصراعات الهوائية تبلغ 17 % فقط.

وواصلت ديفنسا كشف عيوب صلاح الدفاعية بقولها أن المصري الدولي تبلغ نسبة افتكاكه للكرة بالتزحلق 32 % فقط، واستمرت في سرد أسباب تعقد فرصة وصوله للريال، مفيدةً بأن الراتب الضخم الذي يريده اللاعب، والذي يصل إلى 30 مليون يورو، يعتبر مبلغاً باهظاً للميرينجي.

سبب آخر يتعلق بخطة لعب ريال مدريد، 4-3-3، حيث سيعني وصول صلاح احتلاله لخانة الجناح الأيمن في الهجوم، ما يعني إلحاق الضرر بالبرازيلي رودريجو جوس، الذي يعتبره الميرينجي أملاً عظيماً من أجل المستقبل، لذلك يعتبر الريال أن التعاقد مع جناح الريدز سيعني تغيير مشروع النادي الهجومي للعقد القادم بالكامل.

#محمد صلاح #ريال مدريد #ليفربول

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