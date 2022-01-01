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الوضع الوبائي بات مقلقا

تسجيل نحو ألف إصابة أمس.. الصحة: فلسطين دخلت الموجة السادسة من "كورونا"

الإثنين 27 يونيو 2022 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل نحو ألف إصابة أمس.. الصحة: فلسطين دخلت الموجة السادسة من "كورونا"



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الإثنين، أن فلسطين دخلت الموجة السادسة من تفشي جائحة فيروس "كورونا"، والوضع الوبائي بات مقلقا.

وقالت الوزيرة الكيلة إن هناك ارتفاعا كبيرا في اعداد الاصابات والادخال للمستشفيات، حيث سجل يوم أمس الأحد نحو 1000 إصابة في الضفة لوحدها.

ودعت المواطنين إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة خاصة بالمناطق المغلقة، والمساجد والكنائس، والمطاعم، وصالات الأفراح.

وناشدت أيضا بضرورة أخذ جرعات الطعومات الأولى والثانية، والثالثة، والرابعة، خاصة لكبار السن، وممن يعانون من أمراض مزمنة، منوهة إلى أن التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية يجنب الاضطرار لاتخاذ خطوات لا يريدها الجميع.

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