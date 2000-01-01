بلغ عددهم 3100.. اكتمال وصول حجاج دولة فلسطين إلى السعودية

رام الله / سما /

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، نائب رئيس بعثات الحج الفلسطينية حسام أبو الرب، اكتمال وصول حجاج دولة فلسطين إلى المملكة العربية السعودية، لأداء فريضة الحج، موضحاً أن عدد حجاج دولة فلسطين للموسم الحالي بلغ 3100 حاج وحاجة، 1100 منهم من المحافظات الجنوبية، و2000 من المحافظات الشمالية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر بعثة الحج الفلسطينية بالمدينة المنورة، مساء الأحد، بحضور وكيل مساعد شؤون الحج والعمرة، رئيس بعثة المدينة المنورة سليم الأشقر، ومدير عام العلاقات العامة في وزارة الأوقاف خالد الزواوي، كما ورد من موفد وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

وشكر أبو الرب، باسم الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، القيادة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على جهودهم في خدمة الحجاج وتسهيل وصولهم إلى الأراضي السعودية.

كما ثمن دور وزارة الحج والعمرة السعودية وكافة اللجان المتخصصة التي عملت على مدار العام من أجل تسهيل وصول الحجاج، ما كان له أكبر الأثر على سلامة وصولهم.

وشكر المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، على جهودهما في تسهيل وصول الحجاج إلى الاراضي السعودية.