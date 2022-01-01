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الرئيس ينعى اللواء فيصل ابو شرخ

الإثنين 27 يونيو 2022 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس ينعى اللواء فيصل ابو شرخ



رام الله / سما /

نعى الرئيس محمود عباس، فجر اليوم الاثنين، رئيس جهاز الحرس الرئاسي السابق، عضو المجلس الثوري لحركة فتح اللواء فيصل أبو شرخ، الذي وافته المنية الليلة عن عمر يناهز 74 عاما.

وقال ، إن رحيل المناضل أبو شرخ خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء شعبنا، ونشعر بحزن عميق لفقدانه.

وأضاف الرئيس، نفقد اليوم هذا القائد الوطني والمناضل الكبير الذي كان له دور بارز في الدفاع عن حقوق شعبنا ووطننا على طريق الحرية والاستقلال، ودفاعه المخلص عن فلسطين.

وأعرب عن تعازيه الحارة لعائلة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ولد المناضل الوطني الكبير أبو شرخ في أواخر العام 1948، والتحق في صفوف الثورة الفلسطينية مبكرا، وشارك في معارك الدفاع عن فلسطين، وهو عضو في المجلس الثوري لحركة فتح، وتم اعتقاله في العام 1985 من قبل البحرية الإسرائيلية أثناء توجهه من لبنان إلى قبرص، وعاد إلى أرض الوطن وتسلم قيادة الحرس الرئاسي.

وسيتم تشييع جثمان المناضل أبو شرخ إلى مثواه الأخير عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، من مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

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