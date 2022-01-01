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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الإثنين 27 يونيو 2022 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها، خبر لقاء رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وتأكيد الرئيس على أن القضية الفلسطينية حاضرة دائما عندما يحضر الأردن.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

 

"الحياة الجديدة":

  • الرئيس: حيثما يحضر الأردن تكون القضية الفلسطينية حاضرة دائما

  • الملك عبد الله الثاني: لا شيء أهم من القضية الفلسطينية بالنسبة للمملكة

  • برعاية الرئيس: مؤتمر "التحدي والصمود" في مسافر يطا

  • الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله ويصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص شرق طولكرم

  • اشتية يعلن عن عشرات المشاريع التي تم تنفيذها والتي ستنفذ في مسافر يطا والبادية

  • العالول: المؤتمر يأتي ردا على سياسة حكومة الاحتلال الاستيطانية الرامية لتهجير المواطنين

  • "النقل والمواصلات" تبدأ الشهر المقبل سحب لوحات المركبات المسجلة بالنظام القديم

  • الرئيس اللبناني يستقبل وفدا من مجموعة السلام العربي

  • الجامعة العربية: استهداف التعليم في فلسطين هدفه تجهيل المجتمع وطمس الهوية وتشويه الحقائق

  • اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل تصادق على "قانون المتهم"

  • المفتي العام يؤكد جواز التضحية بالعجول المسمنة

  • "الصحة": 1350 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع

 

"الأيام":

  • القمة الفلسطينية - الأردنية: الأولوية الآن تتمثل بوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

  • إصابات بالرصاص في مخيم نور شمس وإجبـار مواطن على هدم منزله بالقدس

  • العالـول: واشنطن تسعى لكسـب مزيـد من الوقت دون طرح حلول

  • مستوطنون يهاجمون مادما ويعبد وإصابات خلال مواجهات في حوسان

  • "العليا" الإسرائيلية تصدر الأربعاء قرارها بشـأن منـزل عائلـة سمريـن في سلـوان

  • اشتية يعلن إطلاق رزمة مشاريع تنموية لدعـم صمـود المواطنيـن في مسافر يطا

  • إسرائيل تحاول عرقلة استئناف محادثات الـنـووي مـع إيـران وتـنتـقـد النهـج الأوروبي

  • تحذير في إسرائيل: نشهد ذروة مـوجـة جـديـدة مـن "كـورونا"

  • إسـرائـيـل تـتـجـه لـتـخـفـيـف تحذيرها من السفر إلى تركيا

  • قصف صاروخي روسي للعاصمة الأوكرانية تـزامنـا مـع قمـة مجموعـة السبـع فـي ألمانيا

  • فلسطينية مهاجرة من غزة أصبحت رئيسة بلدية في السويد

 

"القدس":

  • لقاء هام بين عباس والملك

  • خلال مؤتمر "التحدي والصمود" اشتية: عشرات المشاريع في مسافر يطا

  • اعتداءات وإصابات وهدم في القدس

  • الحفريات متشعبة أسفل "المرواني" والمتحف

  • قصف روسي للعاصمة الأوكرانية

  • مواقع مستهدفة داخل الأقصى لجماعات الهيكل

  • قطر قد تستضيف الجولة الجديدة من المحادثات النووية الإيرانية

  • لجنة وزارية إسرائيلية تصادق على "قانون المتهم"

#الصحف الفلسطينية

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