إصابة شاب واعتقال 4 آخرين في جنين

جنين / سما /

اصيب شاب من مدينة جنين صباح اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال، بينما تم اعتقال 4 آخرين.

وذكرت مصادر اعلامية ، إن شابا (21 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الفخذ خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام والمدمع.

وأضافت، ان عمليات الدهم والاقتحام الإسرائيلية، الحقت اضرارا جسيمة بمحتويات المنازل المستهدفة، واسفرت عن اعتقال ابناء الأسير المحرر ابراهيم الشيخ، وهم: عدي، وقصي، واحمد، ومحمد، حيث أطلق جنود الاحتلال النار داخل منزلهم وصوب مركباتهم.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير غزالة شمال شرق جنين وسلمت المواطن ابراهيم أبو عليا بلاغا لمراجعة المخابرات في معسكر سالم٠

ومنذ ساعات الصباح، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري ونصبت الكمائن والحواجز المتنقلة جنوب جنين، خاصة في محيط قرى وبلدات: يعبد، وعرابة، ومركة، وبئر الباشا، وكفيرت، وكفر قود، والهاشمية.