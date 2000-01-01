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هدم العراقيب للمرة 203

الإثنين 27 يونيو 2022 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هدم العراقيب للمرة 203



القدس المحتلة / سما /

هدمت السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، للمرة الـ203 على التوالي منذ العام 2000، صباح اليوم الإثنين.

وقال عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن العراقيب، عزيز الطوري، إن "السلطات الإسرائيلية تواصل جرائم هدم مساكن أهالي العراقيب، إذ أنها اقتحمت القرية وهدمت خيامها. ونحن ندعو الجماهير العربية إلى التحرك لإسناد العراقيب والوقوف إلى جانب أهلها أمام مخططات الاقتلاع والتهجير".

وأكد أن "كل ممارسات السلطات لن تثنينا عن البقاء والصمود في أرضنا".

وكان آخر مرة هدمت فيها السلطات مساكن العراقيب يوم 7 حزيران/ يونيو الجاري.

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