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بالاسماء .. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الإثنين 27 يونيو 2022 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء .. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في الضفة الغربية.

كما دارت اشتباكات مسلحة عقب اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين ومحاصرة عدة عمارات ودهم منازل في الحي الشرقي والالمانية وانسحبت عقب اعتقال أربعة شبان من عائلة الشيخ، وإصابة شابين بالرصاص الحي.

وعرف من المعتقلين ..

١. السيدة عائدة الأطرش- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

٢. زوجها كريم الأطرش- مخيم الدهيشة.

٣. نجلهما محمد الأطرش- مخيم الدهيشة.

٤. عمران عيسى معالي- مخيم الدهيشة.

٥. جهاد عيسى معالي- مخيم الدهيشة.

٦. معالي عيسى معالي- مخيم الدهيشة.

٧. عيسى صافي- مخيم الجلزون شمال رام الله.

٨. مصطفى زيد خروب- مخيم الجلزون.

٩. إبراهيم قطاش- مخيم الجلزون

١٠. يوسف صالح أبو شريفة- مخيم الجلزون.

١١. طلعت حامد- سلواد شرق رام الله.

١٢. محمد صبح- سلواد.

١٣. محمد حماد- سلواد.

١٤. سمير برهم- كفر قدوم شرق قلقيلية.

١٥. نهاد جمعة- كفر قدوم.

١٦. موسى الأطرش- القدس.

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