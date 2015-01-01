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الغارديان : ولي العهد البريطاني تسلم ملايين الدولارات من حمد بن جاسم

الإثنين 27 يونيو 2022 01:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الغارديان : ولي العهد البريطاني تسلم ملايين الدولارات من حمد بن جاسم



لندن /سما/

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز حصل على حقائب تحتوي ثلاثة ملايين يورو (2.6 مليون جنيه استرليني) من رئيس حكومة قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني.

وسلمت هذه المبالغ المالية الى أمير ويلز في عدة اجتماعات عام 2015 وبحسب التقرير فإن جزءا من المبلغ المالي تسلمه الأمير تشارلز من المسؤول القطري خلال اجتماع خاص مع بن حاسم في القصر الملكي-"كلارنس هاوس". 

المتحدث باسم قصر "كلارنس هاوس" قال انه فور حصول الأمير تشارلز على المبلغ المالي قام بتسليمه لأحد منظماته الخيرية وتم تنفيذ كافة الإجراءات الصحيحة خلال تسليم هذه المبالغ المالية. مع ذلك، فإن حقيقة بأن هذه المعلومات لم يتم اعلانها أمام الجمهور بالوقت الفعلي أثارت انتقادا في بريطانيا. رئيس حكومة قطر السابق الذي قام بشراء عدد كبير من العقارات في بريطانيا لم يعقب على النشر. 

#حمد بن جاسم الامير تشارلز #قطر الأمير تشارلز

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