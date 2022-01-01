  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

القناة العاشرة : اسرائيل متخوفة من توقيع اتفاق نووي مع ايران وواشنطن تبعث برسائل تهدئة

الإثنين 27 يونيو 2022 12:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القناة العاشرة : اسرائيل متخوفة من توقيع اتفاق نووي مع ايران وواشنطن تبعث برسائل تهدئة



القدس المحتلة/سما/

أرسل مسؤولون أميركيون رسائل مطمئنة إلى إسرائيل قبل استئناف المحادثات بشأن الاتفاق النووي بين القوى وإيران ، حسبما أفادت القناة العاشرة الإسرائيلية.

و تم نقل هذه الرسائل في الأيام الأخيرة من خلال كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية إلى كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

والرسالة الأمريكية تقول: "ما زلنا بعيدين للغاية عن ابرام اتفاق ، ولا انفراج".

وتقول مصادر إسرائيلية إنها تعتبر الاتحاد الأوروبي العامل المهيمن في السعي لاستئناف المحادثات والشروع في هذه الخطوة ، ويأتي ذلك في نهاية مراسلات متوترة بين لبيد ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ، أوضح فيها لبيد: "شعرت بخيبة أمل من قرار العودة إلى طاولة المفاوضات "إيران تحاول فقط كسب الوقت".

سيكون أحد التحديات المباشرة التي يواجهها لابيد هو صياغة سياسة بشأن هذه القضية ،و الأشياء التي قالها لابيد لوزير خارجية الاتحاد الأوروبي تظهر طبيعة هذه السياسة التي يصوغها هذه الأيام.

تريد الولايات المتحدة اتفاقًا ، وكذلك إيران - لذلك من المحتمل أن يكون هناك اتفاق . وفي مواجهة تهديد إيران ، سيكون ذلك جزءا من الاستعدادات لزيارة بايدن ، والتي من المتوقع أن تجلب أخبارًا مهمة حول العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

وكشف مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي عن أن الجولة القادمة من المفاوضات النووية لن تنعقد في فيينا لأنها لن تكون في إطار (مجموعة 1+4) المنخرطة في الاتفاق النووي، قائلا إن المفاوضات ستكون بين طهران وواشنطن وقد تنعقد في دولة خليجية.

وأوضح بوريل خلال مؤتمر صحافي مع وسائل إعلام أجنبية في طهران، الليلة الماضية، أن المفاوضات ستستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة بعد توقفها ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة وإيران لن تتفاوضا بشكل مباشر؛ بل ستكون المفاوضات بتسهيل مني وفريقي كمنسق للمباحثات النووية".

وأفاد بأن المفاوضات القادمة بين طهران وواشنطن "لن تكون في فيينا، ولا ينبغي الخلط بينها وبين المفاوضات التي تشارك فيها جميع أعضاء الاتفاق النووي، لأن هذه المفاوضات تشمل اتصالات بين إيران والولايات المتحدة، فنفضّل أن تكون في مكان آخر كي لا يحدث ارتباك".

وأكد أن المفاوضات القادمة بين الطرفين ستكون "في مكان أقرب إلى الخليج أو في دولة خليجية"، لكنه قال في الوقت ذاته إن الاجتماع على مستوى وزراء خارجية أطراف المفاوضات لإبرام الاتفاق النهائي سينعقد في فيينا.

#اسرائيل ايران نووي #ايران اميركا اتفاق # #ايران نووي امريكا

الأكثر قراءة اليوم

مقتل مهندسة فلسطينية على يد زوجها في الإمارات

"الغارديان" تكشف عن "كوخ بوتين الفاخر" في أعماق الغابات

“سنقصف لندن أولاً”.. جنرال روسي مقرب من بوتين يعرض سيناريو الحرب العالمية الثالثة

أسعار صرف العملات

إيران : صواريخ ارض جو بمدى "300ك" لهذا الهدف..

"المواصلات" توضح تفاصيل تبديل أرقام المركبات

تعرف على فحوى اللقاء السري الذي جمع بين إسرائيل وخمس دول عربية

الأخبار الرئيسية

هارتس : الاحتلال الاسرائيلي يشرع بتسجيل أراض حول المسجد الأقصى بملكية يهود

صحيفة عبرية: الرئيس عباس يعزز سيطرته و"الشيخ" رقم "2" بقيادة السلطة

فلسطينية من غزة هاجرت منذ 8 سنوات تصبح رئيسة بلدية في السويد

هنية من لبنان : تتجهز لمعركة استراتيجية مع الاحتلال ولدينا 4 جنود اسرى

"يسرائيل هيوم" : الاوضاع الاقتصادية بغزة خطيرة وارتفاع كبير في تكاليف الحياة والانفجار قادم

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم