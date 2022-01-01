تعرف على فحوى اللقاء السري الذي جمع بين إسرائيل وخمس دول عربية

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الأحد، عن لقاء سري جمع بين ممثلون من المملكة العربية السعودية وقطر ومصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين وإسرائيل في شرم الشيخ لبحث سبل مواجهة الطائرات المسيرة الإيرانية.



وقالت الصحيفة الأمريكية: إن الشخص الذي دعا إلى الاجتماع هو الجنرال الأمريكي فرانك ماكينزي، رئيس القيادة المركزية للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط، وحضر اللقاء كل من رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي واللواء فياض بن حمد الروالي رئيس أركان الجيش السعودي.



وأضافت أن الدافع لعقد مثل هذه اللقاءات هو الشعور المتزايد بالخوف من إيران عند حكام العرب، بالإضافة إلى توسيع التعاون، ورغبة الدول العربية في الوصول إلى التقنيات الدفاعية والأسلحة، بعد أن قامت الولايات المتحدة بتغيير أولوياتها والتركيز على الصين وروسيا.



وتعرضت كل من السعودية والإمارات في الماضي لضربات بطائرات بدون طيار أطلقها جماعات يمنية وعراقية موالية لإيران، وعجز سلاح الجو وأنظمة الدفاع الجوي لدول الخليج عن التعامل مع تهديد الطائرات بدون طيار.



وفي نهاية الأسبوع الماضي، قال العاهل الأردني الملك عبد الله في مقابلة مع وسائل الإعلام الدولية إنه سيدعم تحالفًا عسكريًا في الشرق الأوسط بتنسيق الناتو.



وشهد الشرق الأوسط الأسبوع الماضي سلسلة مذهلة من الاجتماعات، حيث زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العراق، بعد سلسلة اجتماعات في تركيا والأردن ومصر، فيما التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بملك البحرين وملك الأردن وأمير قطر تميم بن حمد، فيما زار الأخير دولة الإمارات والتقى بالرئيس الجديد محمد بن زايد. وناقش الزعماء في هذه الاجتماعات أيضًا القضايا الإقليمية، بما في ذلك التهديد الإيراني.