بعد محاصرته.. وفاة قاتل فتاة التطبيقية اثر إصابته بعد إطلاق النار على نفسه

وكالات

قال الأمن العام الاردني إن قاتل الفتاة الجامعية توفى بعد إطلاق النار على نفسه.

وكان الناطق باسم مديرية الأمن العام، قد أعلن تحديد مكان قاتل الطالبة الجامعية التي قتلت داخل جامعتها.

وأضاف، أن القاتل اقدم على إطلاق النار على نفسه بعد محاصرته من قبل رجال الأمن.

وقُتِلت الطالبة الجامعيّة ارشيد في جريمة إطلاق نار ارتُكبت في جامعة خاصة للعلوم التطبيقية في شمال العاصمة الأردنية عمّان، يوم الخميس الماضي.

وجاءت الجريمة حينها، بعد أيام من جريمة مشابهة هزّت الشارع المصري، إذ قتَل شاب طالبة أمام جامعتها بمدينة المنصورة في دلتا النيل، إثر رفضها الارتباط به، طعنا.

وقالت مديرية الأمن الأردنيّ العام في بيان أصدرته وقتها، إن "أحد الأشخاص أقدم على إطلاق عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات (الشابات) داخل جامعة خاصة شمال العاصمة، إذ نتج عن ذلك إصابتها، وأسعفت إلى المشفى بحالة سيئة، ولاذ الفاعل بالفرار وبوشرت التحقيقات لتحديد هويته والقاء القبض عليه".

وأكدت مديرية الأمن بعد ذلك بوقت وجيز، أنّ الشابة "فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، وما زال التحقيق جاريا".

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عبر موقعها الإلكترونيّ عن مصادر طلابية قولها إنّ "الطالبة التي قتلت بالرصاص داخل جامعة العلوم التطبيقية في منطقة شفا بدران بعمان، أصيبت بـ5 رصاصات في مختلف أنحاء جسدها، واحدة منها استقرت في الرأس".

وذكرت المصادر أن "الطالبة إيمان ارشيد تدرس تخصص التمريض (سنة ثانية)، وأصيبت برصاصات من شخص ليس طالبا في الجامعة"، موضحة أنّ مرتكب الجريمة "استطاع الدخول بسلاحه (إلى الحرم الجامعي)، وقام بملاحقتها بعد خروجها من امتحان وأطلق النار عليها، قبل أن يلوذ بالفرار وهو يطلق الرصاص في الهواء لإفشال محاولة إلقاء القبض عليه".

وبعد ساعة من الجريمة، تداول ناشطون أردنيون رسالة تمّ إرسالها للطالبة المغدورة، من قِبل القاتل، يتعهد بقتلها بالطريقة ذاتها التي أقدم فيها القاتل المصري محمد عادل على قتل الطالبة نيرة أشرف. كما تصدّر وسم (هاشتاغ) "إعدام_قاتل_التطبيقية"، "تويتر" في الأردن.