اسرائيل : 3500 تصريح عمل جديد للضفة وغزة

القدس المحتلة / سما /

أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم عن استيعاب عدد اضافي جديد من العمال الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية.

وكشف موقع "والا العبري" عن نية الحكومة الإسرائيلية، استيعاب 3500 تصريح عمل جديد لعمال قطاع غزه والضفة الغربية.

وقال الموقع العبري: الحكومة الاسرائيلية صادقت على اقتراح وزيرة الاقتصاد والصناعة أورنا باربيباي ووزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس بزيادة عدد تصاريح استيعاب العمال الفلسطينيين في الصناعات والاعمال الخدماتية.

وبحسب القرار الاسرائيلي، فإن عدد تصاريح العمل سيزداد بمقدار 3500 تصريح ، وسيصل إلى أكثر من 12000 تصريح خلال شهر يوليو القادم.