  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اسرائيل : 3500 تصريح عمل جديد للضفة وغزة

الأحد 26 يونيو 2022 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل : 3500 تصريح عمل جديد للضفة وغزة



القدس المحتلة / سما /

أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم عن استيعاب عدد اضافي جديد من العمال الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية.

وكشف موقع "والا العبري" عن نية الحكومة الإسرائيلية، استيعاب 3500 تصريح عمل جديد لعمال قطاع غزه والضفة الغربية.

وقال الموقع العبري: الحكومة الاسرائيلية صادقت على اقتراح وزيرة الاقتصاد والصناعة أورنا باربيباي ووزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس بزيادة عدد تصاريح استيعاب العمال الفلسطينيين في الصناعات والاعمال الخدماتية.

وبحسب القرار الاسرائيلي، فإن عدد تصاريح العمل سيزداد بمقدار 3500 تصريح ، وسيصل  إلى أكثر من 12000 تصريح خلال شهر يوليو القادم.

#اسرائيل تصاريح غزة #عمال غزة تصاريح الضفة #غزة هدوء عمال

الأكثر قراءة اليوم

مقتل مهندسة فلسطينية على يد زوجها في الإمارات

الجيش الروسي يحتل كامل مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية

"الغارديان" تكشف عن "كوخ بوتين الفاخر" في أعماق الغابات

الرئيس المصري وأمير قطر يؤكدان على التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية

أسعار صرف العملات

وفاة طالب من غزة غرقا في ألمانيا

“سنقصف لندن أولاً”.. جنرال روسي مقرب من بوتين يعرض سيناريو الحرب العالمية الثالثة

الأخبار الرئيسية

فلسطينية من غزة هاجرت منذ 8 سنوات تصبح رئيسة بلدية في السويد

هنية من لبنان : تتجهز لمعركة استراتيجية مع الاحتلال ولدينا 4 جنود اسرى

صحيفة امريكية: رئيسا أركان "إسرائيل" و السعودية بحثا في شرم الشيخ خطر المسيرات الايرانية

"يسرائيل هيوم" : الاوضاع الاقتصادية بغزة خطيرة وارتفاع كبير في تكاليف الحياة والانفجار قادم

20220626122250

مدن قديمة ترقد تحت المباني الخرسانية في غزة

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم