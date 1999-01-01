طولكرم:ضبط شاحنة محملة بزيوت قلي مستعمل وتحويلها لأحد المصانع للمعالجة

رام الله / سما /

قالت سلطة جودة البيئة، إنها تمكنت بالتعاون مع جهاز الضابطة الجمركية في محافظة طولكرم، من ضبط شاحنة فلسطينية محملة بزيوت قلي مستعمل على أحد مداخل المدينة.

وذكرت في بيان لها، اليوم الأحد، أن حمولة الشاحنة تصل إلى حوالي طنين، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية من ضبط وإفادة السائق وفق قانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة وتحويل الشاحنة إلى أحد المصانع في مدينة نابلس المتخصصة في معالجة الزيوت التالفة وفق الأصول.

وشددت على أن زيت القلي المستعمل يشكل ضررا صحيا وبيئيا للمواطنين، ويعد من النفايات الخطرة وفق نظام النفايات الخطرة الفلسطيني ووفق قائمة النفايات الخطرة التابعة لاتفاقية بازل الدولية.