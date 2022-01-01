هنية من لبنان : تتجهز لمعركة استراتيجية مع الاحتلال الاسرائيلي

بيروت /سما/

شدد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، اليوم الأحد، على أن المقاومة في غزة تتجهز لمعركة استراتيجية مع الاحتلال.

وقال هنية، خلال كلمة بعنوان "ونراه قريبا"، في مهرجان حاشد بمدينة صيدا، جنوب لبنان، إن "غزة المحاصرة برًا وبحرًا وجوًا خاضت الحروب والمعارك ورفعت سيف القدس في وجه العدو وهي اليوم بمقاومتها وأهلها تتجهز لمعركة استراتيجية مع الاحتلال".

وأكد أن "لبنان هو توأم الروح الذي احتضن جرحنا الفلسطيني على مدار 74 عامًا"، مشيرا إلى أن "المطبعين والمفرطين الذين خانوا القضية يرون الأقصى بعيدا و نحن نراه قريبا".

وأضاف "نحن في عصر الانتصارات والتحولات الكبرى التي يصنعها شعبنا ومقاومتنا والمقاومة بشكل عام في لبنان والمنطقة".

وعبر عن "تضامن الفلسطينيين الكامل مع لبنان الشقيق في مواجهة الاعتداء الصهيوني على ثرواته الطبيعية، وأن أمن لبنان واستقراره ووحدته من المصالح العليا التي نرى ضرورة المحافظة عليها".

وأوضح أن "السلطة الفلسطينية حرمت شعبنا وقطاع غزة من حقه من الغاز والثروات بفعل اتفاقياتها"، مؤكدا على "عدم التدخل في شؤون الدول العربية الداخلية سواء في لبنان أو أي دولة مطلقا".