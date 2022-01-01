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صحيفة امريكية: رئيسا أركان "إسرائيل" و السعودية بحثا في شرم الشيخ خطر المسيرات الايرانية

الأحد 26 يونيو 2022 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة امريكية: رئيسا أركان "إسرائيل" و السعودية بحثا في شرم الشيخ خطر المسيرات الايرانية



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة /وول ستريت جورنال/ الأمريكية، اليوم الأحد، عن لقاء رعته واشنطن، جمع في مصر، كلاً من رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، ورئيس أركان الجيش السعودي فياض الرويلي، إلى جانب ضباط من دول عربية مختلفة ناقش تهديد الطائرات المسيرة الإيرانية على المنطقة. 
وأوضحت الصحيفة، أن اللقاء عقد في آذار/مارس الماضي، بهدف "التداول في تنسيق خطوات مشتركة ضد القدرات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية، وهي قدرات آخذة بالاتساع".
وبحسب الصحيفة، فإن اللقاء المذكور هو الأول من نوعه الذي يشارك فيه ضباط إسرائيليون وعرب بهذا المستوى الرفيع، برعاية الجيش الأمريكي.
ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، زيارة إلى السعودية وفلسطين المحتلة، أواسط تموز/يوليو المقبل، تتضمن بحث سبل إنشاء تحالف جديد في المنطقة، لمواجهة التهديدات الإيرانية.
 
#اسرائيل السعودية تطبيع #اسرائيل الاركان السعودية #فياض الرويلي كوخافي

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