إيران : صواريخ ارض جو بمدى "300ك" لهذا الهدف..

وكالات - سما-

أعلن سلاح الدفاع الجوي الإيراني، اليوم الأحد، عن خطط للكشف عن صواريخ بمدى 300 ‏كيلومتر لزيادة "قوة الردع" في البلاد.‏

ولفت نائب قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش، العميد الركن علي رضا إلهامي، إلى أن الصواريخ التي يبلغ مداها 300 كيلومتر سيتم إزاحة الستار عنها في منظمة الدفاع الجوي للجيش في المستقبل القريب، وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية.

وقال، أمام حشد من ضباط القوات المسلحة والحرس الثوري والشرطة، إن "المخرج الوحيد من كل العقوبات والتهديدات هو أن نصبح أقوى في كل شيء، لا سيما في المجال العسكري".

وأضاف أن "تطوير القوة الصاروخية مؤشر على الثقة بالنفس والاعتماد على القدرات المحلية"، دون الكشف عن أي تفاصيل بشأن الصواريخ الجديدة.

كما دعا إلهامي إلى التآزر والتنسيق بين مختلف أفرع جيش الجمهورية الإسلامية، واصفا إياها بأنها "قوة تقدم للبلاد".

وقال: "يتعاون الدفاع الجوي للجيش مع نخب الدولة ووزارة الدفاع والقوات المسلحة في مجالات علوم الدفاع والذكاء الاصطناعي والعلوم المعرفية وفيزياء الكم والدفاع السيبراني والحرب الإلكترونية".