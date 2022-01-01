المعلم عجوة .. فكر؟! ،،، محمد سالم

جلس المعلم عجوة على المقهى شاخصًا ببصره للأمام، وبدا أنه مستغرق في تفكير عميق عندما اقترب منه صديقه عم عشم، ثم سحب كرسيًّا وجلس بجانبه. قال المعلم عجوة : مساء الخير يا عشم. لم يرد الأخير، لكن نظر نحو صديقه، وقال في صوت عميق: أنا أواجه مشكلة فلسفية كبيرة. مع الناس اللي بتشرب مية مخلل!

قال عجوة: أطيب الناس نفساً .. وألين الناس ركبهْ؟.. أنا أعرف أن اليوم كان موعد ندوتك الأسبوعية مع المثقفين، لكنى لا أدرى محاور الندوة أو ما انتهت إليه؟ والاختلاف في الرأي قد يفسد الود وينسي القضية، وإستنفرت على هذا .. النحو! ، ارجوك حاسب لا تنام الناس في حالة صحو!!





فقال عشم: اليوم طرحتُ على الأصدقاء رؤيتى لقضية مهمة، وهى الرأى، فمن يعلن رفضه لمصادرة الحياة السياسية وتغيير الواقع، لصالح الديكتاتورية الحزبية؛ السياسيون، والكُتَّاب، والأعلاميون، "النخبة" لا ترفض بصمت ما يفعله سادة الدجل السياسي؛ الشعب يعلن رفضه، على الاقل في العلن! فلا جريمة أعلى من جريمة تربية الناس على الخوف من استخدام عقولهم، من قبل بشر لا مباليين، بشر كانوا ينتظرون من الاخر أن يقدم شيئا لحياتهم.. وقضيتهم ، شيئا ينتزعهم من شظف حياتهم وقسوتها! رغم كل ذلك يسير مخطط الانقسام الصهيوني في طريقه، كأن شيئا لا يحدث!، ليصبح الانفصال السياسي خالدا كما هو الانفصال الجغرافي قائما .. لقدجعلوا من القضية عبئا.!

