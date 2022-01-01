مبروك عطية: عفويتي أخذت بشكل مُسيء

وكالات / سما /

عقب الضجة التي أحدثها بتصريحاته المتزامنة. مع مقتل طالبة جامعة المنصورة. وإعلان اعتزاله الظهور إعلامياً. عاد "مبروك عطية" في فيديو جديد. للحديث عن ذبح الشابة العشرينية.

حيث قال في بث مباشر على حسابه في فيسبوك. "بعفوية شديدة قلت لكل فتاة من سن بنتي البسي قُفّة وعيشي". لكنه أردف أن عفويته هذه أخذت بشكل مُسيء.

مقدّماً اعتذاره عن كل حرف فهم على أنه إساءة. مضيفاً “في البيوت الأب بيقول لبنته اعملي كوباية شاي يا مقصوفة الرقبة. هل معناه إن الأب بيدعي على بنته إن ربنا يقصف رقبتها؟”.

أما عن حملة الانتقادات والهجوم الذي تعرض له، فقال: “أنا لم أبرر القتل. أقسم بالله لم أبرر. القتل جريمة منكرة والدم حرام للمنتقبة والمحجبة وغير المحجبة وغير المسلمة. دي بديهيات لكن نؤكد عليها”.