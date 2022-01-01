نابلس: توضيح من الشرطة حول قضية وفاة المواطنة رنين السلعوس

نابلس / سما /

أوضحت المديرية العامة للشرطة أن التحقيقات لا تزال مستمرة من قبل النيابة العامه في قضية وفاة المواطنة رنين السلعوس من قرية مجدل بني فاضل جنوب شرق نابلس وأن إجراءات البحث والتحري من قبل الشرطة مستمرة وبانتظار النتائج النهائية لتقرير الطب العدلي، وان مجريات التحقيق لا تشير الى شبهة جنائية حتى هذه اللحظة .

وطالب الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات المواطنين بأنه وفي حال امتلاك اي مواطن لمعلومات بخصوص ملابسات الوفاة وتفيد في مجريات التحقيق التوجه الى النيابة العامة أو الى فرع المباحث العامة في شرطة محافظة نابلس للإدلاء بها تحقيقاً للعدالة .

وناشد ارزيقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام كافة بتحري الدقة في نقل المعلومات وعدم الحديث بنتائج استباقية قبل انتهاء التحقيق وضرورة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية .