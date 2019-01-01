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فيديو.. معمّرة عمرها 103 أعوام تدخل موسوعة غينيس بقفزة مظلية

الأحد 26 يونيو 2022 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. معمّرة عمرها 103 أعوام تدخل موسوعة غينيس بقفزة مظلية



وكالات / سما /

أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن حصول السويدية روت لينيا إنجيجارد لارسون، على الرقم القياسي العالمي لأكبر شخص سنّا ينجز قفزة ثنائية بالمظلة.

وكانت قد قفزت لارسون بالمظلة في 29 مايو عن عمر يناهز 103 عاما و 259 يوما، وفقًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، وقفزت جنبا إلى جنب مع خبير المظلات يواكيم جوهانسون.

وفقا لموسوعة جينيس، انتظرها أولادها وأحفادها على الأرض، وأفادت موسوعة جينيس أن لارسون استمعت خلال قفزتها إلى أغنية "Try Your Wings" للملحن السويدي Lasse Dahlquist.

واحتفلت ممرضة الحرب العالمية الثانية بعيدها المائة مع التزلج المائي في فلوريدا، و كانت قد بدأت في عمر التسعين بمغامراتها.

قالت موسوعة غينيس إن لارسون هبطت بالمظلة للمرة الأولى عام 2020 عن عمر 102 عاما، وذلك عندما قررت أنها تريد تحطيم الرقم القياسي لأكبر امرأة تقوم بقفزة بالمظلة.

وحطمت لارسون عندما قفزت في أيار الماضي، الرقم القياسي السابق لقفز المظلة الترادفي والذي كانت قد حققته كاثرين "كيتي" هودجز في عام 2019 عن عمر يناهز 103 أعوام و 129 يوما، وفقا لموسوعة غينيس.

 
 
 
 
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