  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس يتوجه إلى عمان للقاء العاهل الأردني

الأحد 26 يونيو 2022 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يتوجه إلى عمان للقاء العاهل الأردني



رام الله / سما /

يتوجه رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمان، للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وذلك بناءً على دعوة كريمة من أخيه جلالة الملك.

وسيجري خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، واستمرار التنسيق المشترك بين القيادتين الفلسطينية والأردنية في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويرافق سيادته أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.

#عباس عبد الثاني #رام الله عمان عباس #حسين الشيخ ماجد مجدي #عبد الله الثاني عباس الاردن

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الروسي يحتل كامل مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية

"الغارديان" تكشف عن "كوخ بوتين الفاخر" في أعماق الغابات

الرئيس المصري وأمير قطر يؤكدان على التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية

أسعار صرف العملات

وفاة طالب من غزة غرقا في ألمانيا

قبل وصول بايدن.. سباق مع الزمن في إسرائيل لتحقيق "إجراءات تطبيع" مع السعودية

"المواصلات" توضح تفاصيل تبديل أرقام المركبات

الأخبار الرئيسية

"يسرائيل هيوم" : الاوضاع الاقتصادية بغزة خطيرة وارتفاع كبير في اسعار تكاليف الحياة

20220626122250

مدن قديمة ترقد تحت المباني الخرسانية في غزة

هذا ما قاله بينيت في الاجتماع الأخير للحكومة برئاسته وشاكيد تطالب برئاسة حزب "يمينا"

تقريرٍ سري للمخابرات الامريكية في عهد ترامب : “اتفاقيات إبراهيم ستؤجج العنف بالشرق الأوسط

بينيت : "ليس من الجيد الاعتماد على منصور عباس"

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم