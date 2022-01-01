"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في إندونيسيا

رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن توفر عدد من المنح الدراسية المُقدّمة من الجمعية المُحمدية في إندونيسيا للعام 2023-2022، بمجال الماجستير.

ودعت الوزارة في بيان لها، الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps، للاطلاع على كامل التفاصيل؛ بما فيها التخصصات المطروحة، والشروط، والتغطية المالية، والوثائق المطلوبة.

وأوضحت أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة والمصدّقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماسيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل، فيما تُقدّم طلبات طلبة قطاع غزة في مقر "التعليم العالي" في حي تل الهوا.