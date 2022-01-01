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اشتية يفتتح مؤتمر التحدي والصمود في المجاز بمسافر يطا

الأحد 26 يونيو 2022 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يفتتح مؤتمر التحدي والصمود في المجاز بمسافر يطا



رام الله / سما /

 افتتح رئيس الوزراء د. محمد اشتية مؤتمر التحدي والصمود المقام في قرية المجاز بمسافر يطا برعاية الرئيس محمود عباس، والتي يتهدد سكانها التهجير مع سبع قرى وتجمعات سكانية بقرار من محكمة احتلالية، والاستيلاء على اكثر من 30 الف دونم من اراضي المسافر وتحويلها لمنطقة اطلاق نار تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويخشى السكان في تلك التجمعات 1200 نسمة منهم 500 طفل، ان بتم تهجيرهم واحلال المستوطنين مكانهم بعد فترة من عمليات طردهم وتطهيرهم عرقيا من مسافر يطا.

ويشارك في المؤتمر، وزراء الداخلية والحكم المحلي والزراعة والعدل والعمل والاقتصاد، اضافة لوزراء الصحة والتريية والتعليم والاتصالات، ووكيل وزارة الاعلام، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومحافظ الخليل وحشد من اهالي المسافر وممثلين عن مؤسسات قانونية وحقوق انسان، وسيلقي نائب حركة فتح محمود العالول ملمة خلال المؤتمر.

ويأمل سكان وأهالي مسافر يطا، ان يخرج هذا المؤتمر بتوصيات وقرارات من الحكومة الفلسطينية تساعدهم على الثبات في مسافرهم وتمنع عنهم خطر التهجير والتطهير العرقي.

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