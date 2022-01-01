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مسببات لسرطان البنكرياس

الأحد 26 يونيو 2022 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسببات لسرطان البنكرياس



وكالات / سما /

أعلن خبراء جمعية السرطان الأمريكية، أن الكحول والتدخين ومرض السكري يمكن أن تسبب الإصابة بسرطان البنكرياس.

ويشير موقع Eat This, Not That، إلى أن خبراء جمعية السرطان الأمريكية، حددوا خمسة أسباب للإصابة بسرطان البنكرياس.

ووفقا لهم، السبب الأول وراثي، حيث وفقا لنتائج الدراسة المنشورة في مجلة Journal of American Medical Association، يمكن أن تسبب طفرات في 6 جينات الإصابة بالمرض، ويمكن اكتشاف هذه الطفرات حتى عند الأشخاص الذين ليس في عائلتهم من أصيب بسرطان البنكرياس سابقا.

والسبب الثاني، هو التأثير السلبي لتعاطي الكحول، حيث يؤدي أولا إلى الإصابة بالتهاب البنكرياس. لذلك لا ينصح خبراء الجمعية النساء بتناول أكثر من جرعة واحدة من الكحول في اليوم، والرجال جرعتين. لأن الإفراط بتناول الكحول يمكن أن يسبب التهاب البنكرياس المزمن وسرطان البنكرياس أيضا مع مرور الوقت.

ويشير الدكتور راكيش جاين، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة هم في مجموعة الخطر، حيث ظهر أن القسم الأكبر من المصابين بسرطان البنكرياس وسرطان الثدي يعانون من الوزن الزائد أو السمنة.

وإن الأشخاص المصابين بالنوع الثاني من مرض السكري، هم أيضا من المعرضين للإصابة بسرطان البنكرياس، حيث ظهر أن 80 بالمئة من الذين شخصت إصابتهم بسرطان البنكرياس هم من المصابين بالنوع الثاني من مرض السكري.

ويضيف الخبراء، والتدخين ضار جدا للبنكرياس. لذلك تعتبر هذه العادة السيئة واحدة من أهم عوامل الخطر للإصابة بسرطان البنكرياس. ووفقا لهم، حوالي ربع حالات هذا النوع من السرطان ناتجة عن التدخين.

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