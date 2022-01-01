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واتساب تطرح ميزة جديدة ستنقذ المستخدمين من "الوقوع في الحرج"

الأحد 26 يونيو 2022 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
واتساب تطرح ميزة جديدة ستنقذ المستخدمين من "الوقوع في الحرج"



وكالات / سما /

يستعد تطبيق «واتساب» لطرح خدمة جديدة تتيح للمستخدمين تعديل الرسائل بعد إرسالها إلى أصدقائهم.

نشر موقع «WABetaInfo»، الذي يواكب التطورات في «واتساب» أن التطبيق يعمل حالياً على خدمة تتيح للمستخدمين تعديل الرسائل حتى تجري إتاحة هذه الخدمة للجميع.

يأتي طرح هذه الخدمة بعد الإعلان عن تحديثات ضخمة على التطبيق شملت استطلاع الرأي في المجموعات و«واتساب بريميم».

وحصل الموقع على صورة تظهر أن تطبيق «واتساب» - الذي يستخدمه أكثر من ملياري شخص - يجهز خياراً جديداً للمستخدمين يساعدهم على تعديل أي خطأ إملائي بعد توجيه الرسائل بحسب سكاي نيوز عربية.

لكن يبدو أن هذا المشروع لا يزال في بدايته، إذ إنه لم يظهر حتى الآن على النسخة التجريبية لـ«واتساب» المعروفة بـ«بيتا».

وستخلص هذه الخدمة - في حال إصدارها - الكثيرين من حرج حذف الرسائل أو ترك الأخطاء الإملائية فيها على حالها.

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