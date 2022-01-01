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اللاعب أحمد بهلول يتوج ببرونزية آسيا للتايكواندو

الأحد 26 يونيو 2022 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللاعب أحمد بهلول يتوج ببرونزية آسيا للتايكواندو



شونغ تشون / سما /

نال اللاعب أحمد بهلول، برونزية بطولة آسيا للتايكواندو، بمنافسات فئة وزن 74 كغم، في البطولة المقامة في مدينة "شونغ تشون" بكوريا الجنوبية.

وتمكن بهلول من تحقيق برونزية البطولة القارية، بعد أن تغلب على منافسيّه، الكويتي والياباني، فيما خسر مباراته الثالثة أمام لاعب أوزبكستان.

أما اللاعب فهد الراميني الذي نافس بفئة وزن 68 كغم، فقد فاز في مباراته الأولى على نظيره الياباني، لكنه خسر مواجهته الثانية المنافس الأوزبكي.

وعلى هامش بطولة آسيا، شارك نائب رئيس الاتحاد فادي جاسر، في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، كما التقى مع رئيسيّ الاتحاديّن الدولي والآسيوي، وأطلعهم على تجهيزات الاتحاد لاستضافة بطولة "G1" الدولية.

وتم تعيين مدرب المنتخب الوطني عبد الله حاتم، عضواً في اللجنة الفنية للاتحاد الآسيوي.

وهنأ رئيس الاتحاد بشار عبد الجواد، اللاعب بهلول على حصد برونزية البطولة، معرباً عن رضاه على الأداء الفني الذي قدمه اللاعبان في المنافسات.

#التايكواندو #اللاعب أحمد بهلول #أحمد بهلول

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