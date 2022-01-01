"المواصلات" توضح تفاصيل تبديل أرقام المركبات

رام الله / سما /

اصدرت وزارة النقل والمواصلات التعليمات بالبدء اعتبارًا من الشهر المقبل بسحب أرقام المركبات المسجلة على النظام القديم واستبدالها بأرقام جديدة على نظام "التسلسل الجديد".

وقال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات، موسى رحال في حديث لاذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الاحد، انه صدر مرسوم رئاسي في شهر يناير/ 2022، يتحدث عن توحيد جميع أرقام المركبات، وفق التسلسل الجديد الذي يحمل حرف، وتخصيص جزء يحمل نظام الأرقام المميزة، وآلية التعامل معها".

واوضح رحال بخصوص الآلية التي سيتم من خلالها تغيير الرقم لمن يرغب بالوقت الحالي انه من يقوم بالتقديم عند تجديد ترخيص المركبة، أو تقديم طلب لتغيير الرقم، وفق إجراءات تتم عبر الحاسوب، وإعطاء المركبة رقم جديد".

واضاف "يستطيع المواطن بأي مديرية تابعة للنقل والمواصلات، بأن يحصل على تغيير رقم المركبة، ويتم التواصل من خلال مديريات النقل بالأرشفة الإلكترونية لتعديل الرقم على الملف الورقي، حيث يتم تغيير الرخصة التي يحملها المواطن سواء المنتهية، أو سارية المفعول، ليتم إصدار رخصة بديلة عنها".

وبشأن تكلفة هذه العملية، قال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات إن رسوم الوزارة التي ستحصل عليها من الرقم الجديد هي 10 شيكل، ثم يتم التوجه إلى مراكز الفحص الفني لطباعة اللوحة المعدنية وفق النظام الجديد.