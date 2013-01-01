إدارة بايدن تكتشف إيران.. بخجل! خيرالله خيرالله

لا تزال «الجمهوريّة الإسلاميّة» في إيران تأمل بالاستفادة من التطورات ذات الطابع الدراماتيكي التي يشهدها العالم في ضوء حرب أوكرانيا التي خلقت أزمة في مجال الطاقة. تعتقد أنّ الوقت يعمل لمصلحتها. لا تزال ترفض أخذ العلم بأنّ ليس في استطاعتها لعب أدوار أكبر من حجمها وأنها لا تمتلك نموذجاً صالحاً للتصدير في أيّ مجال من المجالات، حتّى في الداخل الإيراني نفسه، وذلك منذ قلب نظام الشاه في العام 1979.

في تلك السنة المفصليّة التي مرت فيها المنطقة والعالم، قام في إيران نظام جديد قائم على نظريّة «الوليّ الفقيه». تحوّل هذا النظام مع مرور الوقت إلى نظام «الحرس الثوري». هل تبدو إدارة جو بايدن مستعدة للتعايش مع «الحرس الثوري»؟ هل مسموح لـ»الحرس الثوري» التحكّم بالمنطقة مباشرة أو عبر ميليشياته المذهبيّة المنتشرة في العراق وسورية ولبنان واليمن؟

ما لا بدّ من ملاحظته قبل أسابيع قليلة من توجه الرئيس جو بايدن إلى المملكة العربيّة السعوديّة أنّ الإدارة الأميركية بدأت تكتشف إيران، وإن بخجل، وبدأت تدرك أنّه يستحيل عليها، في ضوء ما يمرّ فيه العالم، السير في النهج الذي سارت عليه الإدارات السابقة، بما في ذلك إدارة باراك أوباما التي كان فيها بايدن نائباً للرئيس طوال ثماني سنوات.

انتقلت من مرحلة استرضاء إيران إلى ما يمكن وصفه بنقلة في اتجاه الحدّ من طموحاتها ووضعها في حجمها الطبيعي. يحصل ذلك في ضوء انتقالها من مرحلة تجاهل دول الخليج العربي… إلى مرحلة الدخول في حوار استراتيجي معها. فرضت هذا الحوار حاجة العالم إلى الطاقة. اكتشف بايدن أنّه في حال كان مهتماً فعلاً بعلاقة جديدة في مستوى مختلف مع حلفائه في الخليج والمنطقة، علاقة تأخذ في الاعتبار التغيّرات التي يشهدها الشرق الأوسط والخليج والعالم، يبدو مهمّاً التخلّص بادئ ذي بدء من التفكير الساذج لإدارة باراك أوباما. لا مجال لوضع أسس لعلاقة جديدة مع السعوديّة ودول المنطقة من دون التخلّص من تركة أوباما.

يعني التخلص من التفكير الساذج لإدارة أوباما، الذي اختزل مشاكل المنطقة كلّها وأزماتها بالملفّ النووي الإيراني، السعي إلى فهم ما هو نظام «الجمهوريّة الإسلاميّة» على حقيقته. من أجل فهم هذا النظام ومشروعه التوسّعي على حقيقته، ليس كافياً النظر اليه من زاوية الاتفاق النووي. لا بدّ من النظر إليه من زاوية أوسع تشمل سلوك هذا النظام خارج حدوده. في أساس هذا السلوك رفعه شعار «تصدير الثورة». وهو شعار جرى تطويره مع مرور الوقت لتصبح لديه أدوات خاصة به لا تقتصر على الميليشيات المذهبيّة التابعة لـ»الحرس الثوري» فحسب، بل صار أيضاً من بين هذه الأدوات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي استخدمت في غير بلد في المنطقة… واستخدمت في ضرب منشآت نفطيّة سعودية في خريف العام 2019.

يُفترض أن تكون لدى إدارة بايدن القدرة على تطوير مقاربتها للعلاقة مع إيران، وذلك منذ سقوط شاه إيران في العام 1979 وقيام نظام «الجمهوريّة الإسلاميّة» الذي أسسه آية الله الخميني. لم تكن لدى الخميني حسابات يريد تصفيتها مع شاه إيران فقط، أي مع الإيرانيين أنفسهم. أراد الخميني تصفية حساباته مع دول المنطقة العربيّة كالعراق، خصوصاً، ودول الخليج. في مقدم هذه الدول الخليجية تأتي المملكة العربيّة السعوديّة التي سعت منذ البداية إلى إقامة علاقات تعاون طبيعية مع «الجمهوريّة الإسلاميّة» ولكن من دون نتائج إيجابيّة تذكر. هل يستطيع الرئيس الأميركي في المرحلة الراهنة بالذات استيعاب خطورة تحوّل جزء من اليمن قاعدة للصواريخ والمسيّرات الإيرانيّة؟

توجد حاجة إلى نقطة انطلاق مختلفة للسياسة الأميركية تجاه المنطقة كلّها في عالم غيّرته الحرب الروسيّة على أوكرانيا تغييراً كلّياً. لا يمكن لنقطة الانطلاق هذه أن تكون أسيرة عقدة اسمها إدارة دونالد ترامب التي مزقت الاتفاق النووي مع إيران في العام 2018. ليس كلّ ما فعلته إدارة ترامب سيئاً. لم تقْدم تلك الإدارة على تمزيق الاتفاق النووي إلّا بعد اكتشافها أنّ إيران استغلت الاتفاق بهدف محدّد. يتمثّل هذا الهدف في التوسع أكثر في المنطقة عبر تمويل ميليشياتها. يكفي أن تتعلّم إدارة بايدن من درس مسارعتها إلى رفع الحوثيين في اليمن عن قائمة الإرهاب للتأكّد من غياب أيّ جدوى من استرضاء إيران والرضوخ لشروطها كما فعل باراك أوباما. تجاهل أوباما وجود «خط أحمر» وضعه أمام النظام السوري عندما استخدم الأخير السلاح الكيمياوي في الحرب التي يشنها على الشعب السوري في آب من العام 2013. نسي «الخط الأحمر» الذي تحدث عنه بنفسه كي لا يزعج «الجمهوريّة الإسلاميّة». صار، وقتذاك، يرى كلّ الألوان باستثناء الأحمر!

مقاربة جديدة أم لا؟ ذلك هو السؤال الذي لا مفرّ من طرحه قبل مجيء بايدن إلى السعودية بحثاً عن تفاهم جديد مع المملكة ولد من الحاجة إلى النفط. مثلما أعاد الرئيس الأميركي اكتشاف أهمّية السعوديّة ومنطقة الخليج، يبدو أنّ عليه اكتشاف إيران وما تفعله في المنطقة منذ 1979 بدل الاتكال على خبرة شخص معجب بإيران مثل روب مالي المسؤول عن ملفّ «الجمهوريّة الإسلاميّة» في الإدارة!

أيّ جو بايدن ستستقبله السعوديّة التي تمرّ حالياً بتحوّلات كبيرة لم تشهد مثيلاً لها منذ أيام الملك عبدالعزيز؟ أيّ جو بايدن سيتعاطى مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة ومع الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي… هذا إذا تمكن الكاظمي من حضور اللقاء المقرر مع بايدن في السعوديّة؟

ستكون زيارة الرئيس الأميركي إلى السعودية في غاية الأهمّية، لا لشيء سوى لأنها دليل على تحول أميركي مبني على اكتشاف واشنطن أخيراً أن استرضاء إيران هو الطريق الأقرب إلى حال من اللااستقرار في الخليج.