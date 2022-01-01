بينيت : "ليس من الجيد الاعتماد على منصور عباس"

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتهية ولايته نفتالي بينيت ان "أييليت شاكيد كانت أيضًا شريكة في الأسابيع الأخيرة في اتجاهات التفكير وفي القرارات، لقد قاتلنا كالأسود حتى اللحظة التي لم يعد فيها ممكنًا القتال على حد وصفه .

واضاف بينيت" ان اي حكومة سيكون فيها بن غفير وسموتريتش لن تكون مفيدة لإسرائيل، من ناحية أخرى، أنا أقدر منصور عباس وما فعله، لكن هذا العام أثبت أنه ليس من الجيد الاعتماد عليه ".

وقال :" اخشى ان تدخل اسرائيل في حرب اهلية وهذه اكبر مخاوفي".

واختتم بينيت عامًا كرئيس للوزراء وسيستقيل هذا الأسبوع بعد تفكك الائتلاف، وفي المقابلات التي أجراها في نهاية الأسبوع، قال بينيت، "حكومة اليمين هي كارثة في نظري لأنها حكومة" ذاهبة إلى الحافة ".