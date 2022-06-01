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تعرف على آخر أخبار الانتقالات الصيفية في دوري غزة

الأحد 26 يونيو 2022 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على آخر أخبار الانتقالات الصيفية في دوري غزة



غزة / سما /

أعلنت عدداً من الأندية الغزية، عن التعاقد مع العديد من اللاعبين في قطاع غزة، إضافة لتجديد عقود آخرين.

وذكر الرباعي محمد الصليبي وأيمن الحواجري وأحمد حرب وأحمد أبو يوسف، أنهم سيواصلون الظهور مع فريق أهلي النصيرات بالدرجة الأولى الموسم المقبل.

وعلى غرار الرباعي، ذكر مؤيد إسماعيل أنه سيبقى مع فريق شباب جباليا بدوري الدرجة الممتازة لموسم جديد، إضافة للاعبين فراس الأسمر وطارق العطار.

وأعلن اتحاد بيت حانون عن التعاقد مع المهاجم أحمد الغزالي بعد ساعات على إعلان ضم المهاجم حازم شكشك.

وتوصل الصداقة لاتفاق مع المهاجم محمد الحداد لتدعيم الجبهة الهجومية للفريق بعدما سبق للحداد اللعب الموسم الماضي مع الشجاعية، فيما أعلن عن التعاقد مع لاعب غزة الرياضي عمرو حمد.

وكان الصداقة قد أعلن عن تجديد عقود أبرز لاعبيه وهم: ميسرة البواب، وخليل مطر، ويوسف سالم، وجلال أبو يوسف.

وأكد خدمات الشاطئ انضمام اللاعب محمود عارضة لصفوفه رسميا مدة موسم واحد، للدفاع عن ألوانه في البطولات المحلية.

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#الانتقالات الصيفية #غزة

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