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شباب خانيونس يتوج بطلاً لدوري جوال لكرة الطاولة

الأحد 26 يونيو 2022 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شباب خانيونس يتوج بطلاً لدوري جوال لكرة الطاولة



غزة / سما /

توج فريق نادي شباب خانيونس بطلًا لدوري جوال لكرة الطولة لموسم 2022، للمرة الثالثة في تاريخه، عقب فوزه على فريق نادي المجمع الإسلامي بثلاثة أشواط نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على صالة حسن سلامة بمخيم النصيرات، في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وحسم النشامى البطولة بفارق شوط واحد فقط عن محتكر المسابقة على مدار السنوات العشرة الماضية المجمع الإسلامي، حيث تساوى كلاهما بالنقاط ب٤٣ نقطة، حيث فاز المجمع الإسلامي في مرحلة الذهاب بنتيجة (3_1)، وتغلب الشباب في الإياب بنتيجة (3_0).

 وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: فوز حاتم وادي على نائل سمارة بنتيجة (3_0)، وأسعد ارحيم على يسري أبو سيف بنتيجة (3_0)، وجهاد غريز على حسام الباز بنتيجة (3_1)، وقاد فريق الشباب المدرب المخضرم عبد السلام غريز.

وحضر مباريات الجولة الختامية، رئيس الاتحاد محمد صلاح الدلو وأعضاء الاتحاد، ومحمد أبو طير من اللجنة الأولمبية، ومحمد شابط مندوبا عن شركة جوال راعي المسابقة.

وهنأ مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية شباب خانيونس بالتتويج بلقب الدوري وقدم للنادي مكافأة مالية.

#كرة الطاولة #دوري جوال

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