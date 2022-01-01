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جواو فيليكس يحسم جدل رحيله عن أتلتيكو مدريد

الأحد 26 يونيو 2022 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جواو فيليكس يحسم جدل رحيله عن أتلتيكو مدريد



وكالات / سما /

حسم النجم البرتغالي جواو فيليكس، لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، الجدل حول رحيله عن الروخي بلانكوس، في ظل ارتباطه بإمكانية مغادرة واندا ميتروبوليتانو في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال فيليكس في تصريحات نشرتها صحيفة آس الإسبانية” فكرة الرحيل عن أتلتيكو مدريد في الوقت الراهن ليست في حساباتي على الإطلاق، أنا على ما يرام داخل النادي، وأضع كامل تركيزي على الفريق، وأنعم بالهدوء فيما يتعلق بمستقبلي”.

وأضاف اللاعب البرتغالي” بالطبع لدي تصالح مع نفسي، وأعرف ما أستطيع فعله، الآن أنا ما زلت في العطلة الصيفية، وبدأت لتوي في التحضير والتدريب استعدادًا لفترة التحضير للموسم الجديد”.

واستكمل جواو حديثه بقوله” فكرة دفع أتلتيكو مدريد مبلغاً باهظاً مقابل الحصول على خدماتي شيء لا يشغلني، لا أركز على الأمر وأعلم أن الناس هي من تفعل ذلك، كل ما أركز فيه هو عملي وأسعى للقيام به على أكمل وجه”.

ويعتبر فيليكس أغلى صفقة في تاريخ أتلتيكو مدريد حيث دفع النادي ما يقرب من 120 مليون يورو لتأمين وصوله إلى مدريد قادماً من نادي بنفيكا البرتغالي.

#أتلتيكو مدريد #جواو فيليكس

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