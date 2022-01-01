فرينكي دي يونج يعرقل خطة برشلونة

وكالات / سما /

يعرقل الهولندي فرينكي دي يونج، متوسط ميدان برشلونة الإسباني، خطة النادي الكتالوني من أجل التخلص منه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والتنازل عن بطاقته لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويمني البارسا النفس بالاستغناء عن بطاقة دي يونج والاستفادة من أموال بيعه في تعديل أوضاع النادي المالية خلال الفترة المقبلة، لكن الهولندي يقف كالشوكة في حلق فريق ملعب الكامب نو.

وأكدت إذاعة كادينا سير الإسبانية، مساء السبت، أن برشلونة يتشارك مع اليونايتد في الرغبة بالوصول بالصفقة لطريق النور، لكن الهولندي يرفض المغادرة ويتمسك بالاستمرار في البارسا في الموسم المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي يقترب فيه اليونايتد من التوصل إلى اتفاق مع برشلونة على التفاصيل المالية للصفقة، مع تأكيدات من شبكة جول إسبانيا على إمكانية إتمام الصفقة مقابل 69 مليون جنيه إسترليني، بجانب الحوافز والمتغيرات المتعلقة بالأداء.

لكن المشكلة التي ستقف في وجه مخطط البارسا، حتى لو تم الاتفاق على بيع اللاعب لليونايتد بين الناديين، أن دي يونج يجب أن يعطي الضوء الأخضر لإتمامها، من خلال الموافقة على البنود الشخصية في عقده المنتظر مع الشياطين الحمر.