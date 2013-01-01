رسمياً.. بيل يعلن رحيله للدوري الأمريكي

وكالات / سما /

أعلن النجم الويلزي الدولي، جاريث بيل، عن رحيله للدوري الأمريكي من بوابة فريق لوس أنجلوس، بشكل رسمي، مساء أمس السبت، عبر حسابه الشخصي بشبكة التواصل الاجتماعي تويتر.

ونشر بيل فيديو له بقميص الفريق الأمريكي، وكتب في تغريدة معلقاً على الأمر “أراكم قريباً في لوس أنجلوس”.

ويرحل أمير ويلز عن ريال مدريد الإسباني بنهاية عقده مع الإدارة في غضون خمس أيام فقط، حيث يصل العقد المبرم بين الطرفين لخط النهاية في 30 يونيو الجاري.

واتفق بيل بالفعل على الانتقال للعب في لوس أنجلوس مقابل مليون دولار أمريكي” راتب سنوي ” لمدة موسم واحد فقط، مع إمكانية تجديد العقد المبرم بين الطرفين لمدة 18 شهراً، مع حصوله على راتب مغاير لراتب الموسم الأول، وفقاً لما سيقدمه اللاعب مع الفريق في المباريات.

وأسدل بيل الستار على مسيرة استمرت 9 سنوات في ريال مدريد، منذ انتقاله للفريق قادماً من توتنهام هوتسبير الإنجليزي مقابل 101 مليون يورو في 2013.

وشارك جاريث مع الريال في الموسم المنقضي في سبع مباريات فقط، 5 منها في الدوري الإسباني ومباراتين في دوري ابطال أوروبا، وسجل هدفاً يتيماً في 290 دقيقة لعب.