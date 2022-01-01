مقتل مهندسة فلسطينية على يد زوجها في الإمارات

وكالات

قتلت مهندسة فلسطينية في الإمارات، بعد تعرضها لعدة طعنات من قبل زوجها.

وقالت شرطة الشارقة، إن المهندسة لبنى منصور قتلت بعد تعرضها للطعن من قبل زوجها عدة مرات الذي جرى اعتقاله بعد متابعة كاميرات المراقبة.

ونقلت وسائل إعلامية، عن شقيقة الضحية قولها إن لبنى قتلت على "يد وحش بشري" بسبب رفعها قضية طلاق عليه.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن لبنى فلسطينية تعود أصولها إلى قرية جوريش قرب نابلس وهي خريجة من كلية الهندسة.

وقالت الأجهزة الأمنية إن سيدة قامت بالإبلاغ ، عن اختطاف ابنتها من قبل شخص معروف لديهم، وتوجد خلافات سابقة، وذلك في أحد مواقف السيارات التابعة لمقر سكنها في الشارقة.

وأضافت أنه عليه انتقلت الفرق المعنية إلى موقع البلاغ لمباشرة ملابسات الحادث، وبمعاينة الكاميرات المتواجدة في الموقع، تبين أن الشخص قام بمهاجمة السيدة في مركبتها التي تتواجد في موقف سيارات المبنى الذي تسكن فيه، ووجه لها عدة طعنات نافذة، وفر هاربا بسيارة المجني عليها، وهي معه في المركبة.

وبينت، أنه من خلال إجراءات البحث والتحري التي قام بها فريق البحث، تم العثور على مركبة المجني عليها، وجثتها فيها، موضحة أنه بالبحث والتحري وجمع الاستدلالات، تم تحديد موقع الجاني بدقة، بعد أن فر هاربا ليتوارى عن أعين الشرطة، وقد وجد مختبئا في أحد الشواطئ.

وقالت الشرطة إنه "تم إلقاء القبض على الجاني في زمن قياسي لم يتعد (120) دقيقة"، وأشارت إلى أنه "وبالتحقيق معه أعترف بقتل المجني عليها، بسبب خلافات شخصية، هذا وجرى تقييد قضية ضد الجاني وتحويلها للنيابة العامة".