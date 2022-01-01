رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأحد، على صدر صفحاتها الأولى خبر استشهاد الفتى محمد عبد الله حامد (16 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع الاحتلال في سلواد شرق رام الله.

كما تناولت الصحف، تأكيد مركزية "فتح" خلال اجتماعها أمس، بأن شعبنا لن يبقى صامتا على جرائم الاحتلال التي تجاوزت كل المحرمات.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

-مركزية فتح: شعبنا لن يبقى صامتا على جرائم الاحتلال التي تجاوزت كل المحرمات

-استشهاد فتى متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع الاحتلال في سلواد

-اشتية يدين جريمة قتل الاحتلال الطفل محمد حماد ويحمل المجتمع الدولي المسؤولية عنها

-"الخارجية" تنفي تعيين سفير جديد لدى تونس وتحذر من الإشاعات وستلاحق مصادرها

-المعتقل رائد ريان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ80

-"السلام الآن": ارتفاع البناء الاستيطاني بنسبة 62 ٪ خلال حكومة "بينيت - لبيد"

-للمرة 170.. الأسير "محمد الحلبي" أمام محاكم الاحتلال

-الفلسطينية ندى عبوشي أصغر خريجة جامعية من جامعة "ديلوير" الأميركية

"الأيام":

-استشهاد فتى في سلواد متأثرا بجروحه ومستوطنون يهاجمون مزارعين شرق رام الله

-مركزية "فتح": السلام يتحقق بوجود أفق سياسي ينهي الاحتلال، وجرائمه لن تبقي شعبنا صامتاً

-اللجنة التنفيذية للمنظمة توزع المهام على أعضائها

-إسرائيل تخشى من استهداف مواطنيها في بلدان أخرى غير تركيا

-أمير قطر يشيد بالجهود المصرية لإعادة إعمار غزة

-اتفاق بين إيران والاتحاد الأوروبـي على استئناف المحادثات النووية قريباً

-رئيس وزراء العراق يواصل الوساطة بين الرياض وطهران

-"النقل والمواصلات" تبدأ الشهر المقبل بسحب لوحات المركبات المسجلة بالنظام القديم

-وفاة فتى جراء انقلاب جرار زراعي وسط القطاع

-الحرب الأوكرانية: الجيش الروسي "يحتل كامل" مدينة سيفيرودونيتسك

-إيران تكشف: 7 دول شاركت في اغتيال سليماني بينها دولة عربية

-وفاة طالب من غزة غرقا في ألمانيا

-اللد: مسجد دهمش في مرمى التهويد والطمس

"القدس":

-شهيد فتى في سلواد وإصابات

-مركزية «فتح» تبحث عدداً من القضايا

-"تنفيذية" المنظمة توزع المهام على أعضائها

-روسيا تحتل كامل مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية