‫"مستعربون" يعتقلون شقيقين وشابا من مخيم نور شمس شرق طولكرم

طولكرم / سما /

اعتقلت قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون"، اليوم الأحد، شقيقين وشابا شرق مدينة طولكرم.

وذكر شهود عيان ، أن "المستعربين" بمساندة قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين عدي (25 عاما)، وهو أسير محرر، ومحمود سامر جابر (16 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويهما في مخيم نور شمس، وفتشته.

وأضافوا، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمجد أبو عطية (20 عاما)، بعد دهم وتفتيش منزل ذويه.

يشار إلى أن قوات الاحتلال قد اعتلت عددا من أسطح المنازل عقب اقتحام المخيم، وأغلقت شارع نابلس المحاذي له، ما أدى إلى عرقلة تنقل المواطنين.